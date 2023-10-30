Ранкова атака на Одесу: стало відомо, куди цілили росіяни

Росія могла застосувати «балістику» для атаки по регіону

Сьогодні зранку, 30 жовтня, російські загарбники обстріляли Одеську область та, ймовірно, влучила по місцевому судоремонтному заводу ракетою «Онікс». Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного марафону.

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За його словами, Росія могла застосувати «балістику» для атаки по регіону.

«Балістична ракета, якщо це запущено з території Криму, скажімо, летить доволі таки короткий час. Від старту до прильоту лічені хвилини, треба це розуміти...Балістика – це швидко. Власне, таке зараз відбулося... Повідомлялося про те, що є вибухи, будемо чекати повідомлень місцевої влади про те, який тип озброєння був використаний», – заявив він.

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Водночас народній депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram заявив, що по Одесі запустили шість ракет «Онікс».

«В тому числі атакований судоремонтний завод під Одесою», – вказав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.