Кулеба повідомив хорошу новину для українців
США відправлять важке озброєння для ЗСУ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це Кулеба повідомив у Тwitter.
Він зауважив, що цінує «особисті зусилля Блінкена щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу».
Також очільник МЗС написав, що важке озброєння від США буде спрямовано в Україну.
«Важка зброя на першому місці в нашому порядку денному, і нас чекає ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії», – повідомив Кулеба.
Нагадаємо, США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни.
Напередодні Кулеба спрогнозував, що рішення щодо постачання важкої зброї із США буде вирішальним для України.
Раніше в Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї.
Також повідомлялося, що Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.