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    Події в Україні

    Кулеба повідомив хорошу новину для українців

    Раніше йшлося про те, що така зброя допоможе змінити хід війни - Кулеба повідомив хорошу новину для українців
    Раніше йшлося про те, що така зброя допоможе змінити хід війни
    фото з відкритих джерел

    США відправлять важке озброєння для ЗСУ

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це Кулеба повідомив у Тwitter.

    Він зауважив, що цінує «особисті зусилля Блінкена щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу».

    Також очільник МЗС написав, що важке озброєння від США буде спрямовано в Україну.

    «Важка зброя на першому місці в нашому порядку денному, і нас чекає ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії», – повідомив Кулеба.

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    Нагадаємо, США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни.

    Напередодні Кулеба спрогнозував, що рішення щодо постачання важкої зброї із США буде вирішальним для України.

    Раніше в Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї.

    Також повідомлялося, що Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

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    Теги: МЗС росія окупанти США зброя експорт війна Україна озброєння Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба повідомив хорошу новину для українців