Кулеба повідомив хорошу новину для українців

Раніше йшлося про те, що така зброя допоможе змінити хід війни

США відправлять важке озброєння для ЗСУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це Кулеба повідомив у Тwitter.

Він зауважив, що цінує «особисті зусилля Блінкена щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу».

Також очільник МЗС написав, що важке озброєння від США буде спрямовано в Україну.

«Важка зброя на першому місці в нашому порядку денному, і нас чекає ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії», – повідомив Кулеба.

Нагадаємо, США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни.

Напередодні Кулеба спрогнозував, що рішення щодо постачання важкої зброї із США буде вирішальним для України.

Раніше в Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї.

Також повідомлялося, що Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

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