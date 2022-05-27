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    Новини

    Німеччина повинна відправити зброю на фронт в Україну – Шольц

    Німецький канцлер наголосив, що очільнику Кремля Володимиру Путіну &laquo;не повинна зійти з рук нелюдська війна&raquo; - Німеччина повинна відправити зброю на фронт в Україну – Шольц
    Німецький канцлер наголосив, що очільнику Кремля Володимиру Путіну «не повинна зійти з рук нелюдська війна»
    фото з відкритих джерел

    Берлін вирішив допомогти «жертвам загарбницької війни»

    Німеччина повинна відправити зброю прямо в зону бойових дій в Україні. Це те, чого німецький уряд ніколи не робив раніше. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє видання Der Spiegel.

    Німецький канцлер наголосив, що очільнику Кремля Володимиру Путіну «не повинна зійти з рук нелюдська війна», яку він розв'язав проти України. Тому, за його словами, вводяться жорсткі санкції проти РФ, а також ведеться гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

    «І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка», – заявив Шольц, додавши, що це викликає певні політичні та етичні питання, які потрібно обговорювати.

    Проте, як зазначив німецький лідер, Берлін вирішив допомогти «жертвам цієї загарбницької війни», щоб несправедливість не змогла здобути перемогу та щоб «груба сила не переважала як засіб політики».

    Нагадаємо, Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні.

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    Теги: росія окупанти Німеччина зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина повинна відправити зброю на фронт в Україну – Шольц