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    У світі

    Білоруська влада посилює контроль прикордонної смуги з Україною

    Білоруська влада посилює контроль прикордонної смуги з Україною

    Зазначені регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей

    У Білорусі на три місяці, з 1 червня, обмежили тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області, які знаходяться на кордоні з Україною.

    «Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р. до 31 серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоївського та Хойніцького районів Гомельської області», — йдеться в повідомленні Державного прикордонного комітету Білорусі.

    Крім цього, у зазначений період зупиняється видача перепусток у прикордонну смугу на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області. Вони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    Обмеження, що вводяться, не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони кордону на зазначеній території.

    Раніше повідомлялося, що Лукашенко може завдати удару Україні в спину.

    Також Лукашенко хоче створити спеціальне командування «для захисту півдня Білорусі».

    Тим часом прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії.

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що українці ще проситимуть білорусів та росіян врятувати їх від поляків, які буцімто хочуть забрати собі західні області України.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Білоруська влада посилює контроль прикордонної смуги з Україною