Білоруська влада посилює контроль прикордонної смуги з Україною

Зазначені регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей

У Білорусі на три місяці, з 1 червня, обмежили тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області, які знаходяться на кордоні з Україною.

«Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р. до 31 серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоївського та Хойніцького районів Гомельської області», — йдеться в повідомленні Державного прикордонного комітету Білорусі.

Крім цього, у зазначений період зупиняється видача перепусток у прикордонну смугу на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області. Вони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

Обмеження, що вводяться, не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони кордону на зазначеній території.

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