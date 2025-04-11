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Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог активно штурмував позиції наших захисників на Лиманському напрямку

Російські загарбники завдали 56 авіаційних ударів, скинувши 56 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

11 квітня станом на 22:00 відбулося 126 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку. Ворог активно штурмував позиції наших захисників на Лиманському напрямку.

На Харківському напрямку 

Противник від початку доби двічі проводив наступальні дії в бік населеного пункту Кам’янка.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор атакував в районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 24 рази атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки. Сили оборони відбили три атаки загарбників.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Чотирнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Дачного, Дружби та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка. Наші захисники зупинили 32 штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення триває досі.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Розливу та Роздольного. Наразі тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Відбулося три боєзіткнення із противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 17 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер; також загарбницька армія здійснила 259 обстрілів, зокрема, 21 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1143-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: армія Генштаб ворог росіяни

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