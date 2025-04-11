Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу

Ворог активно штурмував позиції наших захисників на Лиманському напрямку

Російські загарбники завдали 56 авіаційних ударів, скинувши 56 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили близько 5000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

11 квітня станом на 22:00 відбулося 126 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському напрямку. Ворог активно штурмував позиції наших захисників на Лиманському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник від початку доби двічі проводив наступальні дії в бік населеного пункту Кам’янка.

На Куп'янському напрямку

Агресор атакував в районах Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового, де українські захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 24 рази атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки. Сили оборони відбили три атаки загарбників.

На Торецькому напрямку

Чотирнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Дачного, Дружби та Торецька. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка. Наші захисники зупинили 32 штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення триває досі.

На Новопавлівському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Розливу та Роздольного. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Гуляйпільскому напрямку

Відбулося три боєзіткнення із противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 17 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер; також загарбницька армія здійснила 259 обстрілів, зокрема, 21 – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1143-й день повномасштабної війни в Україні.