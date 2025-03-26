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Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 183 боєзіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.

Новини війни

Противник завдав 76 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 361 окупант, 190 з них – безповоротно. Знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів, один танк, два пункти управління БпЛА, також було суттєво пошкоджено 10 мотоциклів, чотири автомобілі та три пункти управління БпЛА. 

На Харківському напрямку

За добу ворог чотири рази атакував в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам’янки, наразі один бій ще триває. Авіаційного удару КАБом зазнав Золочів.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районах Загризового та Петропавлівки, атаки противника відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку 

Російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки. Наразі українські захисники ще відбивають шість атак противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, ще одне боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

За минулу добу зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори. Всі атаки зупинені українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 23 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Торецька та неподалік Диліївки і Кримського. Наразі триває два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 68 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки. До цього часу тривають чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнали Сергіївка, Новосергіївка, Сухий Яр, Покровськ, Чунишине.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль, ще три боєзіткнення тривають. Під авіаударом опинився населений пункт Комар.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 28 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває три боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих бомб, та здійснив 208 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 березня 2025 року фото 9

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теги: війна Генштаб Покровськ

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