Повернення після СЗЧ: стало відомо про новий алгоритм дій для військовослужбовців

Оновлений алгоритм дій повернення після СЗЧ або дезертирства для військовослужбовців почав діяти з 1 березня 2025 року

Державне бюро розслідувань пояснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Як передає «Главком», про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Без наслідків можна повернутися, якщо пробув у СЗЧ не більше ніж три дні. Якщо ж СЗЧ тривало понад три дні, то відкривається кримінальна справа.

Оновлений алгоритм дій повернення після СЗЧ або дезертирства для військовослужбовців почав діяти з 1 березня 2025 року.

Якщо самовільне залишення частини тривало до 3 днів:

Кримінальне провадження не порушується;

Військовий може повернутися до частини, яку залишив;

При поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо СЗЧ – понад 3 дні, воно вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу:

Порушується кримінальне провадження;

Військовий особисто звертається через застосунок Армія+ до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

Військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

До суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;

Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Якщо СЗЧ – понад 3 дні, воно вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:

Порушується кримінальне провадження;

Військовослужбовця розшукують і затримують;

Військовослужбовцю обирається запобіжний захід;

Стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

Суд виносить вирок (за вчинення СЗЧ передбачене позбавлення волі від 5 до 10 років).

Нагадаємо, протягом останнього тижня рапорти на повернення до війська через застосунок «Армія+» подали понад 300 військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.