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Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на місцевих виборах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на місцевих виборах
На найближчих виборах зможуть голосувати громадяни Естонії, країн ЄС і люди без громадянства, але починаючи з наступних виборів – лише громадяни Естонії та ЄС
фото: REUTERS

Чинне законодавство свідчить, що крім громадян Естонії та ЄС, у місцевих виборах можуть брати участь і іноземці

Естонський парламент, Рійгікогу, проголосував за зміни до Конституції, які позбавляють громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах. Як передає «Главком», про це повідомляє естонський мовник ERR.

Рійгікогу підтримав пропозицію Конституційного комітету про невідкладне внесення змін до Конституції. За проголосували 93 депутати, а проти – семеро. Для ухвалення законопроєкту про зміни до Конституції потрібна більшість у дві третини членів Рійгікогу, тобто щонайменше 68 голосів.

Початковий варіант проєкту закону передбачав, що у виборах до місцевих рад можуть брати участь громадяни Естонії, люди без громадянства та громадяни країн Європейського Союзу і НАТО.

Тепер у законі буде поправка, яка скасовує виборче право на місцевих виборах для громадян третіх країн, що проживають в Естонії. А з наступних після майбутніх виборів це право втратять і люди без громадянства. Вибори до місцевих рад пройдуть у жовтні 2025 року. До того ж поправка виключає з проєкту закону виборче право громадян країн НАТО.

Таким чином, на найближчих виборах зможуть голосувати громадяни Естонії, країн ЄС і люди без громадянства, але починаючи з наступних виборів – лише громадяни Естонії та ЄС.

Чинне законодавство свідчить, що крім громадян Естонії та ЄС, у місцевих виборах можуть брати участь і іноземці, які мають довгострокову посвідку на проживання або право на постійне проживання в Естонії, досягли 16 років на день виборів та мають постійне місце проживання в конкретному місті.

Раніше в Естонії консервативна партія Isamaa ініціювала законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити кордон з Росією. Про це повідомляє видання ERR.

Зазначається, що лідер партії Isamaa Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроєкт кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

До слова, вмовірні домовленості американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним можуть мати тривожні наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. США можуть вивести війська НАТО і залишити уразливою для російської армії. Про це пише оглядач Financial Times в галузі міжнародних відносин Гідеон Рахман.

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Теги: Естонія росіяни

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