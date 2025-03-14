Росіяни змінили тактику на Сумщині: подробиці від Сил оборони

Полковник ЗСУ: Активність застосування ворогом ДРГ постійна на північному кордоні, тож у нас налагоджена система оборони

Російські війська на півночі Сумщини, окрім диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), почали використовувати малі піхотні підрозділи. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ», полковник ЗСУ Вадим Мисник, інформує «Главком».

За словами речника, тактика ДРГ змінюється залежно від сезону, але нині слід говорити про активні бойові дії. Ворог залучає не лише диверсійні групи, а й невеликі підрозділи піхоти.

Мисник зазначив, що українські військові застосовують увесь доступний арсенал для протидії таким ворожим групам.

«Активність застосування ворогом ДРГ постійна на північному кордоні, тож у нас налагоджена система оборони. Ми застосовуємо всі наявні технічні засоби з метою своєчасного виявлення таких спроб і знищуємо ворога, тож на Чернігівщині ми вже практично з Нового року таких спроб не фіксували», – сказав речник.

Щодо ситуації на півночі Сумської області, полковник відзначив, що там такі випадки трапляються поодиноко. Однак українські військові оперативно реагують, ліквідовують загрозу та не дозволяють ворожим підрозділам проникати на територію України. Активні бойові дії на кордоні тривають переважно у районах, що межують із зонами виконання бойових завдань українськими силами на території противника.

Як повідомлялося, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли.

Нагадаємо, у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Йдеться про евакуацію 543 людей.