Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Мобілізація – це величезний комплекс заходів, котрий треба провести, і на котрий у армії немає ані повноважень, ані можливостей»
фото: shutterstock

ТЦК – це не державний орган, який має повноваження проводити якусь політику в галузі мобілізації чи рекрутингу

Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?

Тому що нею не займається ніхто!

Так, це дивний, але факт. Зараз, коли армія так кричуще потребує поповнення, коли Росія постійно нарощує живу силу своїх полчищ – фактично в нашій державі немає нікого, хто б реально займався політикою залучення людей у військо.

ТЦК – це не державний орган, який має повноваження проводити якусь політику в галузі мобілізації чи рекрутингу. Він, за задумом законотворців, лише виконавець, який обробляє потік мобілізованих і рекрутів. А цей потік якраз має генерувати певнадержавна політика у цій галузі, певний комплекс заходів.

ТЦК працює з результатом «мобілізаційної політики». Але сама ця політика у нас ніким не здійснюється.

Але чомусь так сталося, що всі очікують від ТЦК вирішення проблем з мобілізацією. Армію, котра взагалі-то має займатися питаннями фронту, зробили крайньою у процесі, котрий стосується тилу, організації життя усієї країни.

Уявіть собі: на командному пункті угруповання військ сидить командир, він цілодобово віддає бойові накази — приміром, перекинути артилерію, підрозділи БПЛА на стик двох бригад під Покровськом, куди зараз іде російський наступ. І паралельно він має придумати, яким чином ТЦК  виконати плани по мобілізації, в умовах, коли для мобілізованих немає ні належних заохочень, ні справжніх покарань від ухилення.

Нонсенс? Абсурд?

Ні, це реальність. Прізвище цього командира – Драпатий. Він одночасно командує напрямом на фронті, керує цілим родом військ (сухопутка) і при цьому має займатися забезпеченням Сил оборони України новим особовим складом.

Чи це нормально? Що, більше в державі немає фахівців з державного управління, котрі могли б взяти на себе це питання? Невже, окрім бойових воєначальників Сирського і Драпатого, нікому немає часу зараз цим зайнятися? Треба обов’язково скинути це на тих, хто зараз воює 24 на 7?

Мобілізація – це величезний комплекс заходів, котрий треба провести, і на котрий у армії немає ані повноважень, ані можливостей. Бо вона, знаєте, зараз трохи зайнята.

Приміром, є критична потреба вивчати настрої у суспільстві, робити соціологію, в тому числі глибинну. Чи це завдання Генштабу?

Так само треба рахувати фінансові плани, тому що матеріальне заохочення – важливий фактор рекрутингу. Це можуть зробити Мінфін, Нацбанк, Мінекономіки. Але вони не у складі Генштабу.

Або треба дати різки правоохоронній системі, котра нині самоусунулася від покарання ухилянтів, СЗЧшників і дезертирів – то хіба Генштаб може це зробити?

Або треба застосовувати санкції проти цих категорій – на кшталт арешту майна, тощо – то хіба цим може займатися Генштаб, а не суди з прокуратурою та іншими правоохоронними органами? Суди, прокуратура, ДБР і БЕБ з НАБУ – не підрозділи Генштабу.

Або ще живий приклад – потрібно масово рекрутувати іноземців, є десятки тисяч охочих. Але потрапити в Україну вони не можуть, бо треба специфічне сприяння МЗС. А МЗС не підпорядковується Генштабу.

Треба, щоб хтось більш високий у державі взяв на себе відповідальність, скоординував роботу Кабміну, РНБО, Верховної Ради, десятків державних органів та інституцій. Генштабу тут, при всьому авторитеті, недостатньо.

І тоді, можливо, постануть цікаві, раніше небачені речі. Можливо, виявиться, що країна не так вже й стомилася від війни, що її верхівка і низи ще готові дати належний кадровий ресурс, перекрити не тільки поточні потреби, але й дати змогу тимчасово відпочити тим, хто без перестанку воює вже четвертий рік?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мобілізація політика армія Генштаб ЗСУ ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10541 танків
Втрати ворога станом на 5 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 квiтня, 07:56
Головні новини ночі проти 4 квітня
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
4 квiтня, 05:51
Норвезькі міністри біля вирви від ракети у Харкові
Норвезькі міністри потрапили під обстріл у Харкові
30 березня, 16:34
Пошкоджений госпіталь у Харкові
РФ вдарила по військовому госпіталю у Харкові – Генштаб ЗСУ
29 березня, 22:58
Як Комісія журналістської етики стала інструментом у суді
Комісія журналістської етики чи Комісія з цензури? Суд ухвалив рішення, яке ставить це питання ребром
25 березня, 10:10
Ситуація на фронті 23 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року
23 березня, 02:14
Триває 1123-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 березня, 08:19
Лубінець: За 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині
Порушення прав з боку працівників ТЦК: Лубінець заявив про зростання скарг
21 березня, 12:08
Фото українського пілота з кабіни французького винищувача
Генштаб вперше показав фото з кабіни винищувача Mirage-2000 під час роботи
7 березня, 22:37

Ігор Луценко

Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?
Чому у нас такі проблеми з мобілізацією?
Інвестиції у порятунок життя солдата: цинічна бухгалтерія війни
Інвестиції у порятунок життя солдата: цинічна бухгалтерія війни
Криза піхоти. Програма подолання
Криза піхоти. Програма подолання
Як не програти війну під час перемир’я
Як не програти війну під час перемир’я
Хто впливає на війну України та Росії найбільше? І це не США
Хто впливає на війну України та Росії найбільше? І це не США
Як США насправді допомагали Україні: розбираємо цифри
Як США насправді допомагали Україні: розбираємо цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
61K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
41K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
38K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю
35K
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua