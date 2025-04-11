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Військовий пояснив, чи можна знімати процес вручення повістки на відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Військовий пояснив, чи можна знімати процес вручення повістки на відео
ТЦК можуть знімати процес вручення повісток на камеру
фото з відкритих джерел

Сержант розповів, як працівники ТЦК вручають повістки громадянам

У мережу часто потрапляють відео, де військові з ТЦК поводять себе неналежним чином. Військові обурюються цьому через те, що знають, що історій, де саме люди хамили або починали сутичку куди більше, проте це не публікується. Все залежить чи є у ТЦКівців камери із собою. Про це говорить сержант, фронтовик, який наразі служить у ТЦК, Олександр Порожнюк у розмові із «Главкомом».

Сержант розповідає, що їм не забороняють знімати процес вручення повісток на камеру.

«Буває, ми ходимо з нагрудними камерами, такими, як у поліцейських. Якщо людина сама вчиняє агресію, а потім дзвонить скаржиться на гарячу лінію, ми можемо за допомогою відео довести, як усе було. Але не всі і не кожен раз ходять «на повістки» з відеокамерами, бо ті камери коли видають нам, а коли й не видають», – говорить Олександр.

Військові обурюються, що в мережі викладають тільки ті відео, де ТЦК брутально запихають чоловіків у бусики, але таких історій в рази менше, ніж тих, коли люди починають принижувати співробітників ТЦК, провокують сутичку. 

«Так, було таке. Одного разу в Полтаві, коли я підійшов до хлопця перевірити облікові документи, виявилося, що йому 24 роки, а мені здалося, що вже років 26. Тобто я думав, що він уже призовного віку. Я ввічливо попросив документи, а він почав клясти мене на всі лади, матюкатися. Кричав мені в лице: «Ідіть самі воюйте! Війна для вас, а не для нас». Я кажу, що мені самому 24 роки і я вже був на передку. А він: «Тебе бог покарає!». Та мене, кажу, вже покарав – я поранений. А він: «То ще раз покарає! Ідіть воюйте. У нас тут, у Полтаві, війни немає»...», – розповідає чоловік.

Напади на співробітників ТЦК почастішали. На фото військовий з ТЦК після нападу, який було вчинено у Ворохті в 2024 році
Напади на співробітників ТЦК почастішали. На фото військовий з ТЦК після нападу, який було вчинено у Ворохті в 2024 році
фото з відкритих джерел

Фронтовик додає, що у таких ситуаціях приходиться стримуватись, тому що такі люди дратують, але проблем мати не хочеться.

«Я особисто свідком такого не був. Один раз колега почав скандалити, коли хлопці, до яких підійшов, попросили показати документ, що він має право вручати повістки. То словесна була сутичка. То я тоді підійшов, поговорив, вони нормально поставилися, показали мені свої документи, що в них є бронь, ми нормально так побалакали. Мій побратим був трохи неправий», – каже сержант.

Порожнюк наголошує, що ставиться до людей по-людськи. Він не підходить до людей і не кричить сходу: «Я герой, бо воював, а ти ухилянт», тому ставлення до нього зазвичай спокійне. Він починає зі звичайного: «Доброго дня. Можна ваші облікові дані перевірити? Чи є у вас відстрочка?». Коли люди бачать, що до них нормально ставляться, то починають так само ставитись й у відповідь.

Нагадаємо, що «Главком» провів відверту розмову з 25-річним фронтовиком, який тепер служить у ТЦК, Олександром Порожнюком. Він говорить: «У спину летять прокльони». 25-річного сержанта Олександра Порожнюка, позивний Малий, керівництво ТЦК зазвичай відправляє «на повістки». Це не означає, що Малий палким словом запалює сумління ухилянтів, але принаймні вміло упереджує конфліктні ситуації.

Раніше від початку повномасштабної війни всі очільники територіальних центрів комплектування та служби підтримки були змінені без винятку.

До слова командування Сухопутних військ повідомляє: половину штату ТЦК в країні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті. Про це «Главком» поінформували у Сухопутних військах, у підпорядкуванні яких перебувають ТЦК та СП.

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Теги: ТЦК повістка війна мобілізація військовозобов'язаний

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