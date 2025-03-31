На Харківщині FPV-дрони знищили один із найсучасніших танків РФ
Крім того, FPV-дрони полку вивели з ладу ще один ворожий танк
Бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили танк Т-90М, що вважається одним із найсучасніших у ЗС РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОСУВ «Хортиця».
Бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» продовжують демонструвати ефективність сучасної дронової війни у районах Куп’янська та Дворічної, що на Харківщині.
Українські воїни знищили російський танк Т-90М «Прорив», що вважається одним із найсучасніших у ЗС РФ. Цей танк був представлений у 2017 році та почав надходити до військ із 2020 року.
Крім того, FPV-дрони полку вивели з ладу ще один ворожий танк, «буханку» (УАЗ) та вогневу позицію кулеметника противника.
«Екіпажі полку безпілотних систем «Ахіллес» ефектно палять техніку противника на Харківщині», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк за допомогою так званого «безпілотника-дракона».
Коментарі — 0