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На Харківщині FPV-дрони знищили один із найсучасніших танків РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Харківщині FPV-дрони знищили один із найсучасніших танків РФ
Т-90М це російський основний бойовий танк, модернізація Т-90А
фото з відкритих джерел

Крім того, FPV-дрони полку вивели з ладу ще один ворожий танк

Бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили танк Т-90М, що вважається одним із найсучасніших у ЗС РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОСУВ «Хортиця».

Бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» продовжують демонструвати ефективність сучасної дронової війни у районах Куп’янська та Дворічної, що на Харківщині.

Українські воїни знищили російський танк Т-90М «Прорив», що вважається одним із найсучасніших у ЗС РФ. Цей танк був представлений у 2017 році та почав надходити до військ із 2020 року.

Крім того, FPV-дрони полку вивели з ладу ще один ворожий танк, «буханку» (УАЗ) та вогневу позицію кулеметника противника.

«Екіпажі полку безпілотних систем «Ахіллес» ефектно палять техніку противника на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Т-90М – новітня модифікація Т-90. Основними особливостями модернізації танка стала заміна старої вежі на новий бойовий модуль, який оснащується удосконаленою системою керування вогнем «Калина» з інтегрованою бойовою системою тактичної ланки, новий автомат зарядки та модернізована гармата 2А46М-5.

Нагадаємо, що Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк за допомогою так званого «безпілотника-дракона».

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Теги: танки дрон ЗСУ війна ворог

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