Росіяни кинули свіжі сили під Курахове: подробиці від ЗСУ

Ворог підтягнув на Курахівський напрямок два мотострілецькі батальйони та змінив характер штурмів

На Курахівському напрямку російські окупанти відмовилися від тактики щоденних механізованих штурмів із великими колонами. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Богдан Януш.

«Проте ці штурми не зупинилися. Періодично раз у два-три тижні противник пробує великою колоною прорвати лінію оборони. Зараз противник перейшов до використання піших груп та дуже інтенсивного використання мотоциклістів-штурмовиків», – зазначив Януш.

Він додав, що в зоні відповідальності 79 ОДШБр окупантам ще не вдалося дійти до населеного пункту Констянтинопіль. Однак бої вже відбуваються на підступах до міста.

«Щоденно по 5-6 накатів відбувається групами перманентно зранку та 5-6 накатів ближче до вечора. Бої дуже жорстокі, тому що за рахунок маневреності, швидкості й нахабності груп мотоциклів противник скорочує час перебування у «кілл-зоні» – проміжку, де ми можемо їх ефективно знищувати артилерією, FPV-дронами. І наближається до переднього краю, де починається жорстокий скоротічний бій стрілецькою зброєю», – додав Януш.

Також боєць зазначив, що напередодні окупанти провели ротацію на їхньому напрямку, відправивши туди свіжі сили.

«Противник підтягнув з відновлення, з полігонів два мотострілецькі батальйони зі складу 36-ї мотострілецької бригади. Сили свіжі, і діють вони нахабно. Але вони необстріляні, тільки пройшли полігон. Тому припускаються помилок, які коштують їм життя», – зазначив Януш.

Нагадаємо, підполковник Богдан Кротевич із позивним «Тавр» заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю проєкту «Бомбардир».

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати.

«Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально. Я досі вважаю, що ми можемо перемогти», – сказав Кротевич.

Раніше ми писали, що росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче, а саме припинення вогню, а домовленість призведе до того, чого хоче Росія, тобто, до контролю над Україною. Для цього РФ хоче замінити Зеленського, бо це фактично дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати ситуацію у своїх руках.