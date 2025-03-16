Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни кинули свіжі сили під Курахове: подробиці від ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни кинули свіжі сили під Курахове: подробиці від ЗСУ
Періодично раз у два-три тижні противник пробує великою колоною прорвати лінію оборони
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог підтягнув на Курахівський напрямок два мотострілецькі батальйони та змінив характер штурмів

На Курахівському напрямку російські окупанти відмовилися від тактики щоденних механізованих штурмів із великими колонами. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Богдан Януш.

«Проте ці штурми не зупинилися. Періодично раз у два-три тижні противник пробує великою колоною прорвати лінію оборони. Зараз противник перейшов до використання піших груп та дуже інтенсивного використання мотоциклістів-штурмовиків», – зазначив Януш.

Він додав, що в зоні відповідальності 79 ОДШБр окупантам ще не вдалося дійти до населеного пункту Констянтинопіль. Однак бої вже відбуваються на підступах до міста.

«Щоденно по 5-6 накатів відбувається групами перманентно зранку та 5-6 накатів ближче до вечора. Бої дуже жорстокі, тому що за рахунок маневреності, швидкості й нахабності груп мотоциклів противник скорочує час перебування у «кілл-зоні» – проміжку, де ми можемо їх ефективно знищувати артилерією, FPV-дронами. І наближається до переднього краю, де починається жорстокий скоротічний бій стрілецькою зброєю», – додав Януш.

Також боєць зазначив, що напередодні окупанти провели ротацію на їхньому напрямку, відправивши туди свіжі сили.

«Противник підтягнув з відновлення, з полігонів два мотострілецькі батальйони зі складу 36-ї мотострілецької бригади. Сили свіжі, і діють вони нахабно. Але вони необстріляні, тільки пройшли полігон. Тому припускаються помилок, які коштують їм життя», – зазначив Януш.

Нагадаємо, підполковник Богдан Кротевич із позивним «Тавр» заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю проєкту «Бомбардир».

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати.

«Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально. Я досі вважаю, що ми можемо перемогти», – сказав Кротевич.

Раніше ми писали, що росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче, а саме припинення вогню, а домовленість призведе до того, чого хоче Росія, тобто, до контролю над Україною. Для цього РФ хоче замінити Зеленського, бо це фактично дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати ситуацію у своїх руках.

Читайте також:

Теги: Курахове росіяни президент Україна окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому угода про копалини – це традиційна американська дипломатія?
Що Україна може виграти від угоди з США про копалини?
25 лютого, 12:44
Міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що поплічникам Путіна «не раді у Великій Британії»
Велика Британія запровадить нові персональні санкції проти поплічників Кремля
24 лютого, 09:11
В Анапі пролунали сильні вибухи, а в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів
Краснодарський край масовано атаковано дронами
26 лютого, 03:34
фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Avalon
Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч
1 березня, 06:11
США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, навіть ту, що ще в дорозі
Відсутність військової допомоги США впливатиме на Україну роками – американський полковник
4 березня, 05:39
Марко Рубіо зробив заяву про Зеленського
Держсекретар США зробив заяву після сварки Зеленського та Трампа
1 березня, 06:50
Розвідка підтвердила підрив автомобіля з окупаном в Маріуполі (відео)
Розвідка підтвердила підрив автомобіля з окупаном в Маріуполі (відео)
1 березня, 11:14
Затемнення розпочнеться близько 05:57 ранку 14 березня
Українці зможуть побачити місячне затемнення: дата і заборони у цей день
13 березня, 18:48
На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися
Ситуація на південному фронті загострилася, ЗСУ назвали причини
Вчора, 18:53

Події в Україні

Росіяни кинули свіжі сили під Курахове: подробиці від ЗСУ
Росіяни кинули свіжі сили під Курахове: подробиці від ЗСУ
Україна позначила «червоні лінії» для мирної угоди з Путіним: подробиці від The Independent
Україна позначила «червоні лінії» для мирної угоди з Путіним: подробиці від The Independent
Британський дипломат спрогнозував, скільки ще триватимуть бойові дії в Україні
Британський дипломат спрогнозував, скільки ще триватимуть бойові дії в Україні
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ
Україна вдарила по Росії новою ракетою «Нептун» – Forbes
Україна вдарила по Росії новою ракетою «Нептун» – Forbes
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
117K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
52K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
16K
Перемир'я України та Росії: що про це думають військові
11K
«Не хочу, щоб було, як у Мілевського». Дружина Усика розповіла, як веде сімейний бізнес

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua