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Путін після заклику Трампа почав ставити умови щодо Курщини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путін після заклику Трампа почав ставити умови щодо Курщини
Путін не забарився із відповіддю і сказав, що «ознайомився із закликом Трампа пощадити українські війська в Курській області»
архівне фото: Reuters

Трамп попросив Путіна зберегти життя начебто оточених українських військових

Російський диктатор Володимир Путін після заяви президента США Дональда Трампа почав вимагати, аби українські військові на Курщині здалися у полон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Так, Трамп напередодні написав непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових. «На цей момент, тисячі українських військ повністю оточені російським військами і перебувають у дуже поганій та вразливій позиції», – заявив глава Америки і додав, що нібито попросив Путіна «пощадити їхні життя», оскільки «це була б жахлива різанина, якої не бачили з часів Другої світової війни».

Путін не забарився із відповіддю і сказав, що «ознайомився із закликом Трампа пощадити українські війська в Курській області». Він заявив, що Росія нібито забезпечить ЗСУ «гідне поводження».

«Київ для реалізації заклику Трампа має дати наказ своїм військовим у Курській області здатися в полон», – уточнив Путін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів деталі перемовин із російським диктатором і навів непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових.

Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що інформація про нібито оточення окупантами українських підрозділів на Курщині не відповідають дійсності. Росіяни поширюють такі повідомлення заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. 

«Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ «Курськ» продовжуються. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї», – йдеться у повідомленні.

Також Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

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Теги: росія путін Дональд Трамп Генштаб полон наказ військові Україна президент диктатор Москва росіяни

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