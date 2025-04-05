Армія РФ знову вдарила по Кривому Рогу: цього разу дронами

Кривий Ріг ще не оговтався від удару балістики, як знову російські дрони атакували місто

Увечері 4 квітня російські терористи завдали удару по Кривому Рогу ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

Очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що після 23:00 росіяни знову завдали ворожого удару по місту. За його словами, цього разу вони запустили ударні дрони.

Повідомляється, що у приватному секторів сталась пожежа. Вогонь охопив будинки та інфраструктуру. Деталі удару з'ясовуються.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул згодом зазначив, що виникли пожежі у чотирьох місцях влучань шахедів.

«Ми всі на місцях.Вже розпочалася аварійно-рятувальна операція. Гасимо», – написав він.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених.

Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 16 людей, з них шестеро – діти. Від ворожого удару постраждали понад 40 людей. На місці атаки працюють усі екстрені служби. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, 2 квітня, ввечері, російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Президент Зеленський показав моторошні фото наслідків.