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На Київщині через ворожу атаку виникли пожежі: постраждав чоловік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Київщині через ворожу атаку виникли пожежі: постраждав чоловік
Наслідки ворожої атаки на Київщині
фото: Микола Калашник

Пораненого чоловіка госпіталізували

У ніч проти 4 квітня росіяни запустили ворожі дрони по території Київщині. Через ворожу атаку постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КОВА Миколу Калашника.

За його словами, внаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізовано у місцеву лікарню. За попередніми даними, він отримав травми ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.

Також виникла пожежа чотирьох вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Пожежа ліквідована. Окрім того, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання будівлі автосалону.

Пожежа на Київщині через ворожу атаку
Пожежа на Київщині через ворожу атаку
фото: Микола Калашник

Повідомляється, що пошкоджено п'ять автомобілів. Пожежу також ліквідовано. Калашник зазначив, що оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що ввечері 3 квітня російські терористи вчергове масовано обстріляли Харків. Внаслідок ворожих влучань є загиблі та поранені. У Новобарському районі зафіксовано близько шести влучань.

Окупанти тут вдарили по щільній житловій забудові. У Холодногірському районі росіяни вдарили по адміністративній будівлі, де не було людей. Відомо про 34 травмованих. Вони отримали поранення тіла, перелами, забиття, порізи.

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Теги: пожежа Микола Калашник росіяни обстріл Київщина

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