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Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року
Ситуація на фронті 24 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, застосувавши 74 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1041 дрон-камікадзе та здійснили 4792 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Ворог один раз атакував у бік Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року фото 2

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру, обидві атаки зупинені українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини. Українські захисники успішно зупинили всі атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямку Диліївки. Всі атаки були успішно відбиті Силами оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки, до цього часу тривають сім боєзіткнень . Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка та Гродівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили сім ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив, ще одна атака противника триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 17 штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих бомб, та здійснив 266 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року фото 8

Нагадаємо, триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб Торецьк ворог росіяни Покровськ

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