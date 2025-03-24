Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, застосувавши 74 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1041 дрон-камікадзе та здійснили 4792 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог один раз атакував у бік Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки та Часового Яру, обидві атаки зупинені українськими воїнами.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населеного пункту Ямполівка, в напрямках Нового, Новомихайлівки та Зеленої Долини. Українські захисники успішно зупинили всі атаки противника.

На Торецькому напрямку

Росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямку Диліївки. Всі атаки були успішно відбиті Силами оборони.

На Покровському напрямку

Росіяни 50 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки, до цього часу тривають сім боєзіткнень . Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка та Гродівка.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили сім ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив, ще одна атака противника триває дотепер.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 17 штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих бомб, та здійснив 266 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні.