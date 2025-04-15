ЗСУ звільнили село Дніпроенергія на Донеччині

Захисники покращили тактичне положення на двох критичних напрямках

Населений пункт вдалося звільнити близько двох тижнів тому

Українські воїни звільнили з-під окупації село Дніпроенергія Волноваського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача тактичної групи «Вугледар» Сергія Наєва.

За словами військового, вдалося зменшити втрати особового складу на 20% і покращити тактичне положення на двох критичних напрямках. У коментарі «Українській правді» командувач «Вугледара» наголосив, що населений пункт було звільнено близько двох тижнів тому.

Росіяни продовжують спроби прориву, залучають більше техніки та живої сили, зростає кількість штурмів. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе – Скудне ворожа техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом.

Українська аеророзвідка виявила колони ще на підході. Сили оборони завдали росіянам вогневого ураження та відпрацювали по них дронами. Знищили понад 100 окупантів і декілька одиниць техніки.

Як зазначив Наєв, за два місяці тактична група «Вугледар» ліквідувала близько 9,5 тис. солдатів РФ, 51 танк, 166 бойових броньованих машин і 819 одиниць автомобільної техніки. Близько 70% втрат ворог зазнав внаслідок ударів БпЛА.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що тактика Росії у війні проти України призведе до погіршення людських і матеріальних ресурсів РФ та сприятиме уповільненню її просування вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 6 серпня.

До слова, у Національній гвардії України створили два корпуси: їх очолили командир 12 бригади «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13 бригади Ігор Оболєнський (Корнет).