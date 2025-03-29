Білецький розкрив основну стратегію росіян на фронті

Ворог прагне фізично та морально послабити українську армію через постійний тиск

Росіяни використовують тактику, яка призводить до загального послаблення на фронті

Основна стратегія росіян зараз – виснаження ЗСУ по всій лінії фронту, а не оперативні успіхи. Як інформує «Главком», про це заявив командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю «Армія TV».

За словами командувача 3-го штурмового корпусу ЗСУ, ворог прагне фізично та морально послабити українську армію через постійний тиск, щоб потім змусити Київ погодитися на умови, подібні до капітуляції.

«Оця тактика тисячі дрібних порізів, яка призводить до загального послаблення на всьому 1000-кілометровому фронті, можливо, вона для них цікавіша. Вони хочуть виснажити настільки фронт, що фактично буде чи обвал, чи підписання капітуляції», – резюмував Білецький.

Нагадаємо, війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню.

Раніше на фронті було зафіксовано найвищу кількість російських атак за 2025 рік.

До слова, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області.