Сили оборони розгромили колону ворожої бронетехніки на Донеччині (відео)
13 одиниць ворожої техніки було знижено українськими бійцями
Сили оборони України знищили колону російської бронетехніки на Новопавлівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОСУВ «Хортиця».
Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» оприлюднило відео від 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
На кадрах видно, як ворожу бронетехніку було зупинено FPV-дронами та щільним вогнем артилерії.
«Окупанти колоною бронетехніки у кількості 13 одиниць намагалися прорвати нашу оборону, однак чергова спроба обернулась невдачею. Завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена», – йдеться у повідомленні.
Залишки ворожої колони добивали вогнем артилерії і FPV-дронами. «Ворожий наступ відбито, втрат наших позицій не допущено», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».
Нагадаємо, що Повітряні Сили Збройних Сил України 21 березня завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області Росії.
Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.
У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.
Раніше українські військові знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «Бук-М1» із боєкомплектом на одному з ключових напрямків фронту.
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