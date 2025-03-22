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Сили оборони розгромили колону ворожої бронетехніки на Донеччині (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили оборони розгромили колону ворожої бронетехніки на Донеччині (відео)
Залишки ворожої колони добивали вогнем артилерії і FPV-дронами
скриншот з відео

13 одиниць ворожої техніки було знижено українськими бійцями

Сили оборони України знищили колону російської бронетехніки на Новопавлівському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОСУВ «Хортиця».

Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця» оприлюднило відео від 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

На кадрах видно, як ворожу бронетехніку було зупинено FPV-дронами та щільним вогнем артилерії.

«Окупанти колоною бронетехніки у кількості 13 одиниць намагалися прорвати нашу оборону, однак чергова спроба обернулась невдачею. Завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена», – йдеться у повідомленні.

Залишки ворожої колони добивали вогнем артилерії і FPV-дронами. «Ворожий наступ відбито, втрат наших позицій не допущено», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що Повітряні Сили Збройних Сил України 21 березня завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області Росії. 

Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника.

У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Раніше українські військові знищили самохідний зенітний ракетний комплекс російських загарбників «Бук-М1» із боєкомплектом на одному з ключових напрямків фронту. 

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Теги: Донеччина військова техніка росіяни військовий брухт

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