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Росіяни на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів
Росіяни активно використовують мотоцикли та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад
фото з відкритих джерел

Окупати намагаються швидко зайняти українські позиції, уникаючи дронів

Російські війська на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів. Окупанти за зиму почати активніше використовувати на передовій такий транспорт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ «Хортиця» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Спостерігається тенденція посилення ролі легкої техніки... На одному з наших напрямків була атака з застосуванням 40 мотоциклів», – сказав він.

За словами речника, росіяни зараз активно використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад. Таким чином окупати намагаються швидко зайняти українські позиції, уникаючи дронів.

«Сам перехід до активного використання мототехніки - це дивно, раніше такого не було. Саме за зиму ми почали це спостерігати. Також нововведенням за зиму можна назвати використання антидронових сіток. Ми теж їх використовуємо, але поки в обмеженій кількості», – заявив Трегубов.

Він додав, що одна з головних тенденцій, яка з'явилася на фронті за зиму, це використання дронів на оптоволокні.

Нагадаємо, на фронті зафіксовано найвищу кількість російських атак за 2025 рік. 

До слова, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області. 

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Теги: окупанти військові транспорт росіяни війна фронт

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