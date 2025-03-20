Кропивницький у вогні через атаку росіян: жахливі кадри наслідків

Місто фактично палає у вогні через російську атаку

Росіяни тероризують ударами місто Кропивницький. У місті не вщухають вибухи, а повітряна тривога триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

У Кропивницькому від 22:00 з періодичністю чути вибухи. Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка.

«В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці», – написав очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Також за його словами, працюють всі екстрені служби. Він наголосив, щоб всі, хто отримав поранення, звертались до швидкої допомоги.

Росіяни атакують Кропивницький фото з відкритих джерел

Місто фактично палає у вогні через російську атаку. В місті фіксують багато пожеж. На відео видно, як величезні стовпи диму здіймаються над будинками та цивільною інфраструктурою.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, близько 22:00, російські війська здійснили чергову атаку на Слов'янськ, використовуючи безпілотники.

За словами місцевих жителів, після звуків пересування дронів у повітрі пролунало кілька потужних вибухів.