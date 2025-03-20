Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кропивницький у вогні через атаку росіян: жахливі кадри наслідків

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кропивницький у вогні через атаку росіян: жахливі кадри наслідків
Місто Кропивницький потерпає через атаку росіян
фото з відкритих джерел

Місто фактично палає у вогні через російську атаку

Росіяни тероризують ударами місто Кропивницький. У місті не вщухають вибухи, а повітряна тривога триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

У Кропивницькому від 22:00 з періодичністю чути вибухи. Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка.

«В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці», – написав очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Також за його словами, працюють всі екстрені служби. Він наголосив, щоб всі, хто отримав поранення, звертались до швидкої допомоги. 

Росіяни атакують Кропивницький
Росіяни атакують Кропивницький
фото з відкритих джерел

Місто фактично палає у вогні через російську атаку. В місті фіксують багато пожеж. На відео видно, як величезні стовпи диму здіймаються над будинками та цивільною інфраструктурою.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, близько 22:00, російські війська здійснили чергову атаку на Слов'янськ, використовуючи безпілотники.

За словами місцевих жителів, після звуків пересування дронів у повітрі пролунало кілька потужних вибухів.

Читайте також:

Теги: ворог тривога Кропивницький обстріл пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через станцію «Нововєлічковская» йде постачання нафти на Афіпський та Ільский НПЗ
Дрони СБУ зупинили роботу однієї з ключових нафтоперекачувальних станцій на Кубані
22 лютого, 11:28
«Змія» з автівок, яка тягнулася з Києва у бік західного кордону
Ексмуфтій мусульман України нагадав, що допомогло вистояти у перші дні війни
24 лютого, 12:12
фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Avalon
Суперечка Зеленського з Трампом та атака дронів: головне за ніч
1 березня, 06:11
Ситуація на фронті 6 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року
6 березня, 00:09
Внаслідок атаки дронів у Харкові пошкоджені автівки
Росіяни завдали удару по одному з районів Харкова: пошкоджено транспорт
5 березня, 02:31
Сили ППО збили 103 ворожих БпЛА
РФ вночі атакувала Україну 150 дронами: постраждали шість областей
1 березня, 08:45
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
12 березня, 19:42
Під вогонь потрапив Мирноград – там відомо про двох загиблих і одного пораненого
Росіяни масовано обстріляли Донеччину: пʼятеро загиблих, серед поранених – діти
12 березня, 20:25
За словами Віткоффа, атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до наказу Путіна
Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
Вчора, 17:37

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025 року
Кропивницький у вогні через атаку росіян: жахливі кадри наслідків
Кропивницький у вогні через атаку росіян: жахливі кадри наслідків
У Кропивницькому пролунали вибухи. Росіяни атакують місто
У Кропивницькому пролунали вибухи. Росіяни атакують місто
Російські безпілотники атакували Слов'янськ: у місті спалахнула пожежа (відео)
Російські безпілотники атакували Слов'янськ: у місті спалахнула пожежа (відео)
Через три роки після вбивства росіянами: на Київщині поховали кримськотатарського воїна
Через три роки після вбивства росіянами: на Київщині поховали кримськотатарського воїна
Україна втратила ще один F-16? Повітряні сили зробили заяву
Україна втратила ще один F-16? Повітряні сили зробили заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
25K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
18K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
13K
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
11K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua