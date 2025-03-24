Україна дозволила безлімітне листування російським військовополоненим

Раніше Україна дозволила російським полоненим телефонувати додому

Російські військовополонені можуть надсилати і отримувати листи без обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову.

Вручатимуть листи призначені працівники табору або визначені Координаційним штабом особи, в присутності яких військовополонений зобов’язаний розпечатати отримане.

«Якщо військовополонений відмовляється розпечатати конверт та представити його вміст, такі дії вчиняються призначеними працівниками табору та/або визначеними Координаційним штабом особами в присутності кількох військовополонених», – йдеться в документі

Зазначається, що виявлені при огляді конверта заборонені речі було вилучено. Цензурування кореспонденції, яку надсилають або отримують військовополонені, здійснюється відповідно до статті 76 Женевської конвенції.

Нагадаємо, 175 українських захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до порядку тримання військовополонених. Їм дозволено телефонні дзвінки.

За технічної можливості та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими ті зможуть отримати право на телефонні розмови. Дзвінки будуть відбуватись за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Як відомо, з березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив чотири табори для тримання російських військовополонених і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань. На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн грн.

Окрім того, російським полоненим окупантам в Україні створили настільки комфортні умови, що це стало заважати обмінам. Росіяни інколи просто не хочуть повертатися додому, адже у багатьох із них там набагато гірше, ніж у неволі. Таку думку висловив український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у полонених окупантів.