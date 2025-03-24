Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна дозволила безлімітне листування російським військовополоненим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна дозволила безлімітне листування російським військовополоненим
Військовополонений зобов’язаний розпечатати отриманий лист при працівнику табору
фото з відкритих джерел

Раніше Україна дозволила російським полоненим телефонувати додому

Російські військовополонені можуть надсилати і отримувати листи без обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову.

Вручатимуть листи призначені працівники табору або визначені Координаційним штабом особи, в присутності яких військовополонений зобов’язаний розпечатати отримане.

«Якщо військовополонений відмовляється розпечатати конверт та представити його вміст, такі дії вчиняються призначеними працівниками табору та/або визначеними Координаційним штабом особами в присутності кількох військовополонених», – йдеться в документі

Зазначається, що виявлені при огляді конверта заборонені речі було вилучено. Цензурування кореспонденції, яку надсилають або отримують військовополонені, здійснюється відповідно до статті 76 Женевської конвенції.

Нагадаємо, 175 українських захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до порядку тримання військовополонених. Їм дозволено телефонні дзвінки.

За технічної можливості та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими ті зможуть отримати право на телефонні розмови. Дзвінки будуть відбуватись за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Як відомо, з березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив чотири табори для тримання російських військовополонених і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань. На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн грн.

Окрім того, російським полоненим окупантам в Україні створили настільки комфортні умови, що це стало заважати обмінам. Росіяни інколи просто не хочуть повертатися додому, адже у багатьох із них там набагато гірше, ніж у неволі. Таку думку висловив український журналіст і блогер Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у полонених окупантів.

Читайте також:

Теги: полон росіяни лист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Кропивницькому фіксують серію вибухів
У Кропивницькому пролунали вибухи. Росіяни атакують місто
19 березня, 23:07
ЗСУ все ще утримують деякі ділянки на території країни-агресора, перейшовши в оборону з використанням коротшої логістики
Було два етапи виведення військ – Defense Express про відступ ЗСУ на Курщині
17 березня, 13:44
Майк Волц провів переговори з представниками РФ
Радник Трампа Волц провів переговори з російською стороною
12 березня, 20:56
Російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками
Наймасованіша атака: Міноборони РФ заявило, що Україна вночі випустила понад 300 дронів
11 березня, 07:52
Мер Москви Сергєй Собянін повідомив про знищення безпілотників
Вибухи у Росії та антиукраїнські заяви Маска: головне за ніч
11 березня, 05:59
Головні новини ночі проти 6 березня
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч
6 березня, 05:43
Техніка 1В119 «Реостат», яка зображена на фото, є рідкісною для російської армії
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
28 лютого, 05:17
Всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям
Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами». Є влучання в багатоповерхівку
27 лютого, 22:04
Трамп не проти запропонувати варіант для переїзду російських олігархів
Трамп запропонує «золоті карти» для охочих переїхати: яка ціна та умови
26 лютого, 07:29

Події в Україні

Україна дозволила безлімітне листування російським військовополоненим
Україна дозволила безлімітне листування російським військовополоненим
Путін може вдарити по миротворцях. Експосол у США спрогнозував поведінку російського диктатора
Путін може вдарити по миротворцях. Експосол у США спрогнозував поведінку російського диктатора
В окупованому Сімферополі в ДТП загинули п'ятеро, 18 травмовано (фото, відео)
В окупованому Сімферополі в ДТП загинули п'ятеро, 18 травмовано (фото, відео)
Втрати ворога станом на 24 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
За добу окупанти майже пів тисячі разів атакували Запорізьку область
За добу окупанти майже пів тисячі разів атакували Запорізьку область
ЗСУ знищили чотири ворожі гелікоптери на території самої РФ
ЗСУ знищили чотири ворожі гелікоптери на території самої РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 березня: ситуація на фронті
82K
Ситуація на фронті. Російські понти закінчились
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 березня 2025
28K
Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
24K
100-річна лучанка розповіла, як чоловік під дулом танка змусив її одружитися
18K
Заступник міністра розповів, що у Білорусі практично щотижня падають дрони

Новини

У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Сьогодні, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:10
Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua