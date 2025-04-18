Окупанти вдарили по Харкову ракетами з касетними боєприпасами: є загиблі та десятки постраждалих

У Харкові після російської атаки вже щонайменше 26 постраждалих

Російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова. Як інформує «Главком», про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Є влучання у багатоповерхівку в Основ'янському районі.

Вже відомо про щонайменше 26 постраждалих та одного загиблого.

Під завалами ще можуть знаходитися люди.

За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі.

Нагадаємо, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Унаслідок обстрілу Сум загинули 35 людей та зазнали поранень десятки мирних жителів, серед них – діти.