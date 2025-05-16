ISW назвав ділянку фронту, на якій ЗСУ мали успіх

Генеральний штаб у зведенні за 15 травня зазначив, що на Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори

ISW: Українські війська контратакували і безпосередньо в самому Торецьку

Українські війська нещодавно просунулися на північ від Торецька. Як передає «Главком», про це у черговому своєму звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW, посилаючись на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 травня.

Крім того в ISW наводять повідомлення російського військового блогера про те, що українські війська контратакували і безпосередньо в самому Торецьку.

Водночас російські джерела стверджують, що російські війська нещодавно просунулися на північ та північний захід від Дружби, на південний захід від Зорі, на схід від Олександрополя, в межах південної частини Нової Полтавки, до західної околиці Яблунівки, на північ та північний захід від Новооленівки вздовж автомагістралі Т-05-04 Покровськ-Костянтинівка та у напрямку Русиного Яру.

Генеральний штаб у зведенні за 15 травня зазначив, що на Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

Загалом агресор завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бунякине Сумської області; Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Залізничне, Високе, Малі Щербаки, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

До слова, у селі Перевальне, що в тимчасово окуповано Криму, палає склад боєприпасів військової частини № 12676, де базується 126-та окрема бригада берегової оборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.