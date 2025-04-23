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Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 23 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і скинули 74 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1128 дронів-камікадзе та здійснили 4649 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Новини війни в Україні

23 квітня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку було знешкоджено 349 окупантів, 174 з них – безповоротно. Також знищено сім одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, 20 мотоциклів, п’ять БпЛА, наземний дрон та окопний РЕБ окупантів. Крім того, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати та два міномети загарбників.

На Харківському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового.

Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку 

Зпочатку доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб. Чотири боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, ще три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка. Наші оборонці успішно відбили 21 атаку, бої тривають.

Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби росіяни 43 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка, до цього часу тривають чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Рівнопіль та Новодарівка, ще одна атака противника триває дотепер.

Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати противника, загарбник протягом доби провів 23 штурмові дії на позиції українських підрозділів. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши при цьому 30 керованих бомб, та здійснив 383 артилерійських обстріли, 19 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 23 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1155-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб

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