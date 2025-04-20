Українській співачці у Росії загрожує 20 років тюрми

Особливу загрозу для життя і свободи співачки несе її участь в патріотичних заходах

Популярна українська співачка Юлія Юріна досі є громадянкою Росії, попри те, що в нашій країні вона живе вже 13 років. Артистка розкрила, яке покарання на батьківщині їй загрожує за діяльність в Україні та відкрите засудження путінського режиму. Як інформує «Главком», про це вона розказала в інтерв'ю проєкту «СучЦукрМуз».

Виконавиця прославилася як учасниця електрофольк гурту Yuko. Наразі вона виступає сольно. У 2022 році зірка продемонструвала чітку проукраїнську позицію і зараз активно допомагає військовим.

Юріна зазначила, що громадянство Росії залишається тягарем для неї. Вона зізналася, що вже багато років живе зі страхом переслідуванням з боку російської влади.

Дівчина розуміє, що за її діяльність в Україні, публічні висловлювання проти Кремля, участь в різних подіях, допомогу ЗСУ їй загрожує чимале покарання в країні-агресорці. Зокрема, там артистку можуть ув'язнити на великий термін.

«Люди не думають про те, що я досі є громадянкою Росії, і що кожна моя дія, все, що я роблю тут, – це вже 20 років тюрми», – поділилася Юріна.

Особливу загрозу для життя і свободи співачки несе її участь в патріотичних заходах. Нещодавно у Львові вона виступала на вечорі пам’яті загиблих героїв. Під час події зірка виконала гімн Української повстанської армії. Після виступу до неї звернувся її друг Саша Колмен Сердюк. Він сказав: «Якщо все буде погано, то тебе першу повісять».

Нагадаємо, раніше Юлії Юріній відмовили в отримання українського громадянства. Співачка вже 13 років живе в Україні та активно висловлює свою громадянську позицію, а також волонтерить. Однак, попри численні спроби, паспорт їй досі не видали.

Раніше співачка Tayanna розповіла про смертельну загрозу у власній оселі.

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