«Ставлять на розтяжку». Соратник Зеленського пояснив небезпеку прямих переговорів з росіянами

Нардеп: Примус нас до безпосередніх перемовин може мати дві цілі

США хочуть посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Які небезпеки це приховує?

Все, що роблять росіяни, завжди має на меті створення певної пастки, тож і «мантра з прямими перемовинами» схожа саме на такий капкан. Таку думку у матеріалі «Главкома» «Пряма лінія» з Путіним. Україну заганяють у клітку з агресором» виразив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

На його переконання, примус України до безпосередніх перемовин може мати дві цілі.

«Перша: росіяни вважають, що пресувати нас один на один буде легше, ніж у присутності європейців та американців. Сам на сам з ними дійсно буде важко, вони точно будуть нас шантажувати. А «на виду», за присутності тих же європейців, робити це їм буде набагато складніше», - пояснив Мережко.

Друга, на думку нардепа, росіяни хочуть поставити Україну «на розтяжку». «Бо що тоді робити з указом президента щодо заборони проводити перемовини з Путіним? І росіяни нас почнуть звинувачувати, що вони нібито за прямі перемовини, а Україна – проти», – підкреслює парламентар.

Депутат зауважує, що росіяни ігнорують факт, що необов'язково вести перемовини у присутності Путіна, але все одно будуть «маніпулювати цією нібито забороною».

На зауваження, що Зеленському не так вже складно скасувати свій же указ, Мережко вказує на політичну складність такого кроку: «Це все одно викличе якусь критику – буде негативна реакція опозиції і не тільки. Тобто росіяни розуміють, що це є проблемою для нас».

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.