Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Ставлять на розтяжку». Соратник Зеленського пояснив небезпеку прямих переговорів з росіянами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
«Ставлять на розтяжку». Соратник Зеленського пояснив небезпеку прямих переговорів з росіянами
Нардеп: Примус нас до безпосередніх перемовин може мати дві цілі
фото: Верховна Рада

США хочуть посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Які небезпеки це приховує? 

Все, що роблять росіяни, завжди має на меті створення певної пастки, тож і «мантра з прямими перемовинами» схожа саме на такий капкан. Таку думку у матеріалі «Главкома» «Пряма лінія» з Путіним. Україну заганяють у клітку з агресором» виразив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

На його переконання, примус України до безпосередніх перемовин може мати дві цілі.

«Перша: росіяни вважають, що пресувати нас один на один буде легше, ніж у присутності європейців та американців. Сам на сам з ними дійсно буде важко, вони точно будуть нас шантажувати. А «на виду», за присутності тих же європейців, робити це їм буде набагато складніше», - пояснив Мережко.

Друга, на думку нардепа, росіяни хочуть поставити Україну «на розтяжку». «Бо що тоді робити з указом президента щодо заборони проводити перемовини з Путіним? І росіяни нас почнуть звинувачувати, що вони нібито за прямі перемовини, а Україна – проти», – підкреслює парламентар.

Депутат зауважує, що росіяни ігнорують факт, що необов'язково вести перемовини у присутності Путіна, але все одно будуть «маніпулювати цією нібито забороною».

На зауваження, що Зеленському не так вже складно скасувати свій же указ, Мережко вказує на політичну складність такого кроку: «Це все одно викличе якусь критику – буде негативна реакція опозиції і не тільки. Тобто росіяни розуміють, що це є проблемою для нас».

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада росіяни Олександр Мережко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривожні симптоми. Данило Гетманцев занепокоєний відкатом в детінізації
Данило Гетманцев: Критерії входження до «Клубу білого бізнесу» будуть переглянуті Інтерв'ю
30 квiтня, 09:30
Нардепи почали більше заробляти
Зарплата народних депутатів зросла на кілька тисяч гривень
6 квiтня, 19:58
Дрони атакують Росію
Російське місто Шуя під атакою дронів
17 квiтня, 04:18
Сергій «Флеш» Бескрестнов: російські БпЛА не вражають військові об'єкти, а спрямовані більше на терор населення
Наступ триває. Військовий експерт розповів, що відбувається на Сумському напрямку
17 квiтня, 23:12
Вибухи в українських містах: головне за ніч
Вибухи в українських містах: головне за ніч
19 квiтня, 07:12
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
Операція РФ зі звинувачення України у зриві перемир’я провалилась – керівник ЦПД
20 квiтня, 22:32
Новий народний депутат вже прийняв присягу
Новий нардеп від «Слуги народу» Сергій Мельнік прийняв присягу
15 квiтня, 13:00
Росіяни спробують завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись «перемирʼям», вважає Бутусов
Великоднє перемир'я? Воєнний журналіст пояснив, що задумав Путін
19 квiтня, 18:54
Ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
28 квiтня, 13:56

Політика

Зеленський: Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня
Зеленський: Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві 9 травня
Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня
Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня
«Ставлять на розтяжку». Соратник Зеленського пояснив небезпеку прямих переговорів з росіянами
«Ставлять на розтяжку». Соратник Зеленського пояснив небезпеку прямих переговорів з росіянами
Президент назвав ключове завдання ракетної програми України
Президент назвав ключове завдання ракетної програми України
Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16
Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16
Нардеп пояснив, як угода про надра зможе зупинити Путіна
Нардеп пояснив, як угода про надра зможе зупинити Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
47K
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
31K
Мер Покровська тепер підробляє механіком у Мадриді
17K
Археологи б'ють на сполох після моторошної знахідки на Подолі
16K
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua