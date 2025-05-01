Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу
В Україні триває 1163-й день повномасштабної війни
Противник завдав трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет і 139 керованих бомб, залучили 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4193 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
Новини війни в Україні
1 травня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Харківському напрямку
Наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку
Агресор здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове. Сили оборони успішно зупинили всі атаки.
На Лиманському напрямку
Російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки й Зеленої Долини. Дотепер тривають три ворожі атаки.
На Сіверському напрямку
Ворог атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, які наші оборонці успішно зупинили.
На Краматорському напрямку
Сили оборони відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори. Дотепер тривають два боєзіткнення.
На Торецькому напрямку
Наші воїни відбили три атаки противника у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.
На Покровському напрямку
Противник 52 рази атакував у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки й Олексіївки. Дотепер триває 11 боєзіткнень.
На Новопавлівському напрямку
Ворог здійснив шість спроб прорвати нашу оборону у районах Костянтинополя, Привільного та Вільного Поля. Сили оборони успішно зупинили всі атаки загарбників.
На Гуляйпільскому напрямку
Окупанти завдали авіаударів по Залізничному.
На Курському напрямку
Сьогодні відбулося 31 боєзіткнення. З початку доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих бомб та здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема, п’ять із реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, триває 1163-й день повномасштабної війни в Україні.
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