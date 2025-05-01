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Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 1 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1163-й день повномасштабної війни

Противник завдав трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет і 139 керованих бомб, залучили 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4193 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

1 травня станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове. Сили оборони успішно зупинили всі атаки.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки й Зеленої Долини. Дотепер тривають три ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, які наші оборонці успішно зупинили.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Наші воїни відбили три атаки противника у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 52 рази атакував у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки й Олексіївки. Дотепер триває 11 боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог здійснив шість спроб прорвати нашу оборону у районах Костянтинополя, Привільного та Вільного Поля. Сили оборони успішно зупинили всі атаки загарбників.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Окупанти завдали авіаударів по Залізничному.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Сьогодні відбулося 31 боєзіткнення. З початку доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих бомб та здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема, п’ять із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1163-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб ЗСУ війна втрати

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