Тищенко з ексдружиною рятують арештовану готівку

Гроші арештовано у справі про ймовірне незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації нардепом

Вищий антикорупційний суд відмовив колишній дружині нардепа Тищенка Аллі Барановській у скасуванні арешту великої суми готівки, вилученої з її помешкання і квартири, де мешкає політик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

У клопотанні адвоката ексдружини обранця сказано: на початку листопада 2024 року суд арештував суми готівки: $171,5 тис. і 150 тис. євро, вилучених з квартири Миколи Тищенка, а також $320 тис, 240 тис. євро, наручний годинник у металевому корпусі сірого кольору марки Audemars Piguet, відшукані в оселі Алли Барановської. Вказану готівку слідство вилучило у кримінальному провадженні за фактом побиття військового у Дніпрі (у цій справі нардеп має статус обвинуваченого). А, власне, арешт грошей було накладено через п’ять місяців у рамках іншої справи, яка стосується незаконного збагачення і декларування недостовірної інформації обранця. Слідство вивчає походження статків Миколи Тищенка, набутих у 2022 році.

У підсумку адвокат Барановської орієнтував суд, що варто скасувати арешт саме з $269,2 тис. і 202 тис. євро. На вказану готівку у клієнтки є відповідні документи. Гроші належать ексдружині Тищенка та її батьку; гроші вони заробили від ведення бізнесу і продажу майна.

Натомість контраргументи озвучив детектив НАБУ. За його даними, протягом 2012 року-ІІ кварталу 2024 року доходи Алли Барановської склали 42,6 млн грн. При цьому, як звернуло увагу слідство, до того, як Микола Тищенко став нардепом (кінець серпня-початок вересня 2019 року), дохід його тодішньої дружини склав 304 тис. грн (за 2012-2018 роки). З приходом Тищенка у велику політику Барановська відкрила ФОП, після чого її фінансові справи різки пішли вгору. Те ж саме стосується батька ексдружини нардепа.

Зокрема, в судовій ухвалі згадується цікавий факт. За місяць після офіційного розлучення, 15 лютого 2024 року Микола Тищенко задекларував 12,6 млн грн, які йому подарувала колишня дружина Барановська.

Феміда відмовилася задовольняти клопотання адвоката Барановської про скасування арешту грошей з кількох причин. По-перше, досудове розслідування у справі про ймовірне незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації ексчоловіком і нардепом триває; жодної підозри не оголошено. Арештовану готівку визнано речовим доказом.

По-друге, антикорупційний суд помітив певну розбіжність. Адже до цього ж суду надійшло клопотання про скасування арешту від самого Миколи Тищенка, який претендує на повернення більшої суми готівки, ніж було вилучено з його помешкання. У клопотанні заявлено суми $320 тис. і 240,1 тис. євро. Наразі поки невідома доля розгляду цієї справи.

витяг із судового реєстру

По-третє, Алла Барановська продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та отримує від неї дохід. На думку суду, арешт коштів не призвів до суттєвого погіршення її матеріального становища.

Варто наголосити: за 2023 рік Алла Барановська задекларувала 8,8 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою вона зберігала 13,3 млн грн і $290 тис.

Щодо Миколи Тищенка, то його офіційні доходи за 2024 рік склали 425,9 тис. грн зарплата і 12,6 млн грн подарунку у грошовій формі від ексдружини. Готівкою обранець показав $211 тис., 150 тис. євро і 550 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», у березні 2025 року нардеп Микола Тищенко за 3,36 млн грн продав автомобіль Mercedes-Benz S 400, 2018 року випуску.