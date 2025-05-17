Ердоган зробив заяву про завершення війни в Україні

Турецький президент наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край війні та досягти справедливого миру

Можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Стамбулі розглядалася як історичний шанс. Як інформує «Главком», про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, пише Hurriyet. Він зазначив, що за Туреччиною затримки немає, головний гравець у цих переговорах Путін.

«Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський», – зазначив Ердоган.

Він додав, що зустріч делегацій наших двох країн у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру в регіоні.

Турецький президент наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край війні та досягти справедливого миру.

«Ми не просто говоримо «покладіть край війні», ми також пропонуємо методи, готуємо ґрунт і закликаємо до цього. Перш за все, щоб війна закінчилася, необхідно змусити замовкнути гармати і заговорити дипломатію. Необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї. Наше найбільше бажання – домогтися остаточного результату мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжити нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами тривали», – сказав Ердоган.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.