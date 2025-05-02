Понад рік воїн вважався зниклим безвісти. Згадаймо Руслана Вітрука

У січні 2023 року Руслан Вітрук мобілізувався до лав Збройних сил України

Чоловік був працелюбною та доброю людиною, мріяв відвідати Японію

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Руслана Вітрука.

Захисник України Руслан Вітрук загинув 7 лютого 2024 року на Донецькому напрямку Про це повідомляє Рівненська міська рада.

Руслан Вітрук народився 27 лютого 1979 року в місті Рівне. Навчався у рівненських школах №12 та №13, а згодом здобув професію столяра у ВПУ №1.

Руслан був працелюбною та доброю людиною. Працював на підприємстві «Акорд-С», згодом працював на ринку.

Рідні розповідають що він був людиною з багатогранною душею й глибокими захопленнями. У вільний час він із задоволенням поринав у світ фантастичних книг, захоплювався фільмами – від емоційних драм до улюблених кінокоміксів і обожнював походи до кінотеатру з родиною. Молодість присвятив спорту, зокрема боксу. Найбільше цінував прості радощі – провести час із близькими на природі, в колі друзів. Особливою мрією Руслана була поїздка до Японії – країни, яка його захоплювала своєю культурою, філософією та традиціями.

У січні 2023 року Руслана мобілізували до лав Збройних сил України.

У січні 2023 року Руслана Вітрука мобілізували до лав Збройних сил України фото: Рівненська міська рада

«Він хотів доєднатися до війська ще з самого початку війни, проте його стримувала молодша донечка, але щойно прийшла повістка – без вагань пройшов комісію і пішов захищати Україну», – розповідає дружина Альона.

На жаль, Руслан Вітрук загинув 7 лютого 2024 року на Донецькому напрямку. Понад рік вважався зниклим безвісти. Повернути тіло для достойного поховання вдалося лише зараз.

У героя залишилися дружина, троє дітей – донька та два сини та мама.

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Прощання із захисником України Русланом Вітруком фото: Рівненська міська рада/Facebook

Поховали захисника України на кладовищі у селі Гориньград Другий у Рівненському районі Рівненської області.

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