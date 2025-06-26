Лінія фронту станом на 26 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1219-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 796 дронів-камікадзе та здійснили 2752 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

26 червня станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 20 атак окупантів. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Південно-Слобожанському напрямку

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка, одне боєзіткнення досі триває.

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили сім штурмових дій, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На Сіверському напрямку

На даний час Сили оборони відбивають дві наступальні дії противника в напрямках Виїмки та Федорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три боєзіткнення, ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому напрямку

Росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Дачного, Щербанівки, Олександро-Калинового, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру, наразі тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Росіяни 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Володимирівки. В шести локаціях бої не вщухають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне та в напрямку Воскресенки, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

Нагадаємо, триває 1219-й день повномасштабної війни в Україні.