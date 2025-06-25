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Ворог вдарив дронами по Запоріжжю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог вдарив дронами по Запоріжжю
Ворог обстріляв Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Обійшлось без постраждалих

У ніч проти 25 червня російські окупанти завдали ударів дронами по Запоріжжю. Наслідки ворожої атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Близько 01:05 у Запоріжжі прогриміли перші вибухи. Згодом Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Екстрені служби досліджують територію.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня ворог направив на місто 13 безпілотників. Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 м.кв.

Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки. 

У ніч на 16 червня Росія здійснила атаку дронів на Запоріжжя. Федоров повідомив, що через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

Зауважимо, у ніч проти 14 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про наслідки ворожого обстрілу.

Росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. У місті виникли пожежі та здіймається дим.

За повідомленням ДСНС, у Запоріжжі загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідували усі пожежі.

Варто зазначити, що ввечері 12 червня Росія завдала авіаційного удару по Гуляйпільській громаді, що у Запорізькій області. 

Федоров повідомив, що окупаційна армія завдала щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці.

Пізніше очільник Запорізької ОВА оновив інформацію про наслідки обстрілу. Так, стало відомо, що 60-річний чоловік став жертвою російського удару.

Кількість поранених зросла до трьох осіб. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. 

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Теги: Запоріжжя обстріл

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