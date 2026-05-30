Втрати ворога станом на 30 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 960 танків

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 30 травня 2026 року.

Втрати ворога у війні станом на 30 травня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб;

танків – 11 960 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од;

артилерійських систем – 42 930 (+70) од;

РСЗВ – 1 813 (+5) од;

засоби ППО – 1 398 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од.

крилаті ракети – 4 693 (+6) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од.

спеціальна техніка – 4 231 (+4) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 26 травня 2026 року