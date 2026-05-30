Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2026 року

Максим Бурич
Нині триває 1557-й день повномасштабної війни
На Південно-Слобожанському напрямку РФ вісім разів штурмувала позиції українських підрозділів

За минулу добу зафіксовано 291 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8549 дронів-камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 - із реактивних систем залпового вогню. 

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами, дев’ять районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанськ та у бік Тернової, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Наші оборонці зупинили вісім спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка, Новоосинове та у районах Борівської Андріївки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лимана, Дробишевого, Шийківки, Озерного, Глущенкового.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував три рази у районах населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Ворог проводив три наступальні дії в районах населених пунктів Никифорівка, Привілля та у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Розкішного.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Дорожнє, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував шість разів, у районах населених пунктів Зелений Гай, Злагода, Тернове та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 40 атак у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Воздвижівки, Староукраїнки, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили десять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Щербаки, Плавні та Степногірськ.

