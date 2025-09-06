Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 6 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1291-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1946 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 вересня станом на 22:00 відбулося 129 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки. Чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Новоплатонівки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано вісім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 10 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки. Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Досі тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1291-й день повномасштабної війни в Україні.

