Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку 

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6562 дрони–камікадзе та здійснив 2471 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

2 березня станом на 22:00 відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 27 окупантів та 18 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки, склад ПММ, пошкоджено чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки та 62 укриття ворога. Знищено або подавлено 156 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Графське, Вільча, Зибине та Піщане. Тривають дві штурмові дії противника.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового. Одна атака – триває.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири атаки окупантів у районах Середнього, Нового Миру та Дробишевого. Триває одна штурмова дія.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник 12 разів намагався просунутися вперед у бік Платонівки, Рай-Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено. Три спроби покращити своє становище окупантами іще тривають.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Агресор один раз атакував у районі Міньківки.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русиного Яру, Софіївка, Новопавлівка. Триває одна штурмова дія ворога.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Вербового та Новогригорівки.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 11 атак окупантів: у районі Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого. Дві атаки тривають.

Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1473-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог Покровськ

