Коли в Україні виникне дефіцит бензину: нардеп налякав прогнозом

Через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому доведеться скоротити. Відтак буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту. Як інформує «Главком», про це попередив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З посиланням на аналітиків провідного американського банку JPMorgan Chase & Co він зауважив, що після блокування Ормузької протоки видобуток нафти на Близькому Сході триватиме щонайбільше 25 днів, після чого його доведеться скоротити.

«На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні», – наголосив Гетманцев.

Нардеп пропонує убезпечитися від ризиків і стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку, зокрема, «Укрнафтою».

«Варто вивчити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах. Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної», – зазначив він.

Також Гетманцев вважає необхідними консультації уряду з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну.

«Завдання – запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку. Провести попередні переговори з нашими міжнародними партнерами, щоб зарезервувати необхідні обсяги. В жодному разі не можна ігнорувати нові ризики. Вони дуже серйозні», – попередив він.

До слова, в Україні планують стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Поточні цінові коливання мають переважно зовнішні причини, проте Уряд впроваджує комплекс заходів для захисту споживачів.

Нагадаємо, на українських автозаправках зафіксували зростання цін на пальне щонайменше на 1-2 гривні. Подорожчання відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на світові нафтові ринки.

Як повідомляє «Главком», Антимонопольний комітет України відреагував на ситуацію та перевірить ринок світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня. Повідомляється, що комітет має з'ясувати, чи є зростання цін у мережах заправних станцій результатом чесної конкуренції, чи оператори порушили законодавство.