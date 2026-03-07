Росіяни окупували село на Сумщині, із якого напередодні викрали два десятки людей

Ворог просунувся поблизу Попівки, Високого, у Комарівці та окупував Сопич

Російські війська окупували село Сопич на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Попівки, Високого, у Комарівці та окупував Сопич», – сказано у повідомленні.

На карті DeepStateMap село Сопич позначене як окуповане станом на 6 березня. Ще день тому воно мало позначку «район проникнення».

Напередодні повідомлялося, що окупанти вивезли до Росії жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади у Сумській області. Йдеться приблизно про 19 цивільних, які залишалися у населеному пункті попри оголошену евакуацію. Інтерв’ю з викраденими мешканцями села показали на російському пропагандистському телеканалі «Весті». У сюжеті йдеться, що російські військові вивезли людей у населений пункт на території Брянської області Росії, де вони наразі перебувають.

Нагадаємо, що росіяни продовжують перебувати на території населеного пункту Грабовське, що на Сумщині. В грудні, коли окупанти зайшли в село на Сумщині, вони намагалися просуватися далі, однак останній час подібних спроб не фіксується. До того ж попри відсутність штурмів, росіяни зазначають великих втрат.