Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни окупували село на Сумщині, із якого напередодні викрали два десятки людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни окупували село на Сумщині, із якого напередодні викрали два десятки людей
На карті DeepStateMap село Сопич позначене як окуповане
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся поблизу Попівки, Високого, у Комарівці та окупував Сопич

Російські війська окупували село Сопич на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий проєкт DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Попівки, Високого, у Комарівці та окупував Сопич», – сказано у повідомленні.

Росіяни окупували село на Сумщині, із якого напередодні викрали два десятки людей фото 1

На карті DeepStateMap село Сопич позначене як окуповане станом на 6 березня. Ще день тому воно мало позначку «район проникнення».

Напередодні повідомлялося, що окупанти вивезли до Росії жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади у Сумській області. Йдеться приблизно про 19 цивільних, які залишалися у населеному пункті попри оголошену евакуацію. Інтерв’ю з викраденими мешканцями села показали на російському пропагандистському телеканалі «Весті». У сюжеті йдеться, що російські військові вивезли людей у населений пункт на території Брянської області Росії, де вони наразі перебувають.

Нагадаємо, що росіяни продовжують перебувати на території населеного пункту Грабовське, що на Сумщині. В грудні, коли окупанти зайшли в село на Сумщині, вони намагалися просуватися далі, однак останній час подібних спроб не фіксується. До того ж попри відсутність штурмів, росіяни зазначають великих втрат.

Читайте також:

Теги: окупанти військові ворог росіяни Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран розгорнув тисячі ударних безпілотників одноразового використання
Тисячі іранських дронів викликали тривогу у Пентагоні
5 березня, 02:45
Пентагон назвав перших загиблих військових США у війні з Іраном
Пентагон назвав перших загиблих військових США у війні з Іраном
4 березня, 03:35
Telegram активно використовується російськими військовими в Україні для зв’язку
Росія передумала блокувати Telegram своїм військовим
20 лютого, 15:16
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
20 лютого, 01:58
На конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БпЛА
Міноборони розкрило, яку частку потреб армії забезпечує український ОПК
19 лютого, 14:22
Ексобранець Злати Огнєвіч Андрій Задворний розповів про нові зміни в житті
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
18 лютого, 18:23
Ситуація на фронті 13 лютого
Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу
13 лютого, 22:19
Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі України
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у двох областях: деталі
11 лютого, 11:30
В околицях Покровська двоє окупантів розстріляли місцевих жителів та втекли з бойових позиці
Окупанти відкрито зізнаються у скоєнні воєнних злочинів – перехоплення розвідки
9 лютого, 06:31

Події в Україні

Зеленський розповів, як Росія допомагає іранському режиму у війні проти США
Зеленський розповів, як Росія допомагає іранському режиму у війні проти США
Росіяни окупували село на Сумщині, із якого напередодні викрали два десятки людей
Росіяни окупували село на Сумщині, із якого напередодні викрали два десятки людей
Коли в Україні виникне дефіцит бензину: нардеп налякав прогнозом
Коли в Україні виникне дефіцит бензину: нардеп налякав прогнозом
У Львові блогер примотав знайомого скетчем до даху авто, ганяв містом і потрапив у ДТП
У Львові блогер примотав знайомого скетчем до даху авто, ганяв містом і потрапив у ДТП
Трагедія на Черкащині: у сільському ставку виявлено тіла двох дітей
Трагедія на Черкащині: у сільському ставку виявлено тіла двох дітей
Зеленський: цієї зими ЗСУ втримали всі ключові оборонні позиції
Зеленський: цієї зими ЗСУ втримали всі ключові оборонні позиції

Новини

«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Сьогодні, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua