Втрати ворога станом на 6 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11161 танк
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 6 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1087180 (+960) осіб,
  • танків ‒ 11161 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23243 (+0) од,
  • артилерійських систем – 32474 (+39) од,
  • РСЗВ – 1480 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1211 (+1) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 341 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256),
  • крилаті ракети ‒ 3686 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60950 (+119) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3957 (+1).
Як відомо, триває 1291-й день повномасштабної війни в Україні.

