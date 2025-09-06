Втрати ворога станом на 6 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 6 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 1087180 (+960) осіб,
- танків ‒ 11161 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23243 (+0) од,
- артилерійських систем – 32474 (+39) од,
- РСЗВ – 1480 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1211 (+1) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 341 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256),
- крилаті ракети ‒ 3686 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60950 (+119) од,
- спеціальна техніка ‒ 3957 (+1).
Як відомо, триває 1291-й день повномасштабної війни в Україні.
