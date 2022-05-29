«Лишіть непотрібні ілюзії. Вони заважають»: відомий волонтер звернувся до Зеленського

Касьянов заявив, що перемовини з Росією не приведуть до повернення Донбасу і Криму

«Добровільне повернення окупованих територій означає смерть для царської Росії»

Росія не сяде за стіл переговорів, а якщо перемовини і відбудуться, то не приведуть до повернення Донбасу і Криму. Про це написав громадський активіст і волонтер Збройних сил України Юрій Касьянов у Facebook.

«Помилка президента. Зеленський сьогодні заявив, що не готовий воювати з Росією до останньої людини: «... Якщо їм байдуже, то мені не байдуже. Якщо ми повернемося на лінію 24 числа, я впевнений, що Росія сяде за стіл переговорів. Ми не готові віддати Крим і Донбас РФ», – написав Касьянов.

Волонтер зазначив, що добровільне повернення окупованих територій, відмова захопити Україну автоматично означає смерть для царської Росії.

«Гітлеру було легше відмовитися від винищення євреїв, ніж Путіну знищити українців. Іншого вибору у нас немає, пане президент. Залишайте зайві ілюзії, вони заважають боротися. У нас немає вибору, навіть якщо ми не хочемо боротися до останнього українця. Вони хочуть. І в нас не залишається нічого іншого, окрім поту, крові та сліз», – додав активіст.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.

Тим часом у Харківській області зенітники 95-тої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Українська армія відкинула окупантів від траси Лисичанськ-Бахмут.

Напередодні стало відомо, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

До слова, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.