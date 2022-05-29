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    Події в Україні

    Генштаб оновив дані про втрати: де найбільше дісталося окупантам

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    Українські захисники майстерно нищать техніку противника - Генштаб оновив дані про втрати: де найбільше дісталося окупантам
    Українські захисники майстерно нищать техніку противника
    фото з відкритих джерел

    За минулу добу було ліквідовано 150 рашистів

    Загальні бойові втрати противника станом на 29 травня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу було ліквідовано 150 окупантів, загалом же знищено 30150 рашистів.

    Інші втрати:

    • танків ‒ 1338 (+8) од;
    • бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од;
    • артилерійських систем – 631 (+3) од;
    • РСЗВ – 203 (+0) од;
    • засоби ППО – 93 (+0) од;
    • літаків – 207 (+0) од;
    • гелікоптерів – 174 (+0) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);
    • крилаті ракети – 116 (+0);
    • кораблі/катери – 13 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) од;
    • спеціальна техніка – 48 (+0).

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

    Нагадаємо, розпочалась дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу «Орлан-10». Має ворог втрати і на інших напрямках.

    Також міжнародні партнери передали Україні протикорабельні ракети «Гарпун». Як розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, їхня кількість може потопити весь Чорноморський флот агресора.

    28 травня стало відомо, що Україна отримує пускові установки наземного базування та протикорабельні ракети Harpoon для оборони від російського агресора у Чорному морі.

    Тим часом Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Литва Україна окупація флот #stoprussia
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    Генштаб оновив дані про втрати: де найбільше дісталося окупантам