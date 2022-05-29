Генштаб просить не поширювати інформацію від «джерел» з фронту

Генштаб просить не публікувати інформацію від «джерел» з фронту

В умовах війни завжди важливо пам’ятати прості правила перевірки, а також поширення інформації

Центр протидії дезінформації при РНБО та Генштаб ЗСУ звертаються до цивільного населення, лідерів громадської думки, журналістів і просять не поширювати неперевірену інформацію щодо війни та повідомлення «від особистих джерел». Про це повідомила пресслужба ЦПД.

«Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця. Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю», - йдеться в повідомленні.

Які правила слід пам’ятати в інформаційному колі:

перевіряти інформацію й поширювати виключно ту, яка надається офіційними відомствами;

утримуватись від поширення інформації від «особистих джерел«, яка стосується подій на фронті;

утримуватись від публічних оцінок щодо бойових дій та логістики. Лише воєнне керівництво може надавати повну інформацію з поля боя й робити достовірні прогнози.

«Пам’ятайте, поширюючи неперевірені матеріали ви допомагаєте ворогу деморалізувати українських захисників та сієте паніку серед цивільного населення!», – пишуть в ЦПД.

Нагадаємо, що цього тижня Росія через лояльних західних експертів просувала наратив про неминучу перемогу Росію та необхідність Україні йти на поступки.

Тим часом Роскомнагляд хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил».

До слова, російські ЗМІ запустили чергову дезінформацію. Зрадник України, так званий «представник» окупантської адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Київ готувався вчинити ядерні теракти у Брянську та ще кількох містах Росії.