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Міноборони презентувало нову жіночу військову форму (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міноборони презентувало нову жіночу військову форму (фото)
Сьогодні у лавах ЗСУ перебуває близько 42 тис. жінок-військовослужбовців
фото: Міноборони

Оновлена форма пошита з урахуванням антропометричних дані жінок

У Міністерстві оборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу, створену з урахуванням антропометричних даних жінок. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Враховуючи антропометричні дані жінок, в діючу польову форму одягу внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед нововведень:

  • Куліска на кітелі для регулювання зайвого об’єму тканини на спині;
  • Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;
  • Еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини;
  • Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом (у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).
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Оновлена жіноча форма
фото: Міноборони України

Військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації, розповіли, що білизна, яка входить до комплекту, є універсальною, має високу посадку, в її складі бавовна та еластан. Також білизна гарно тягнеться й тримає форму.

Заступник міністра оборони України Денис Шарапов відзначив, що над новою формою працювали фахівці оборонного відомства, а також виробники та волонтерські організації.

«Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тис. жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, що військовослужбовиці отримали нову форму.

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Теги: ЗСУ військові жінка

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