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Владу одного з регіонів Німеччини політики підозрюють у зв'язках з Росією – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Владу одного з регіонів Німеччини політики підозрюють у зв'язках з Росією – Bild
Прем'єр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вайль
фото з відкритих джерел

Суд Нижньої Саксонії надав 8000 сторінок документів для аналізу можливих зв'язків з Росією 

Уряд федеральної землі Нижня Саксонія з 2013 року очолюють соціал-демократи на чолі із прем'єр-міністром Штефаном Вайлем. Про це пише видання Bild.

У лютому цього року опозиція в особі консервативної партії Християнсько-демократичного союзу Німеччини запідозрила владу Нижньої Саксонії у зв'язках з Росією і вимагає владу федеральної землі надати всі документи за останні 10 років про контакти з Росією. Цього вівторка земельний уряд надав перші 8000 сторінок документів. Вони стосуються поїздки Вайля до Росії у листопаді 2013 року. Зокрема йдеться і про таємні папери. Надалі влада планує розкрити ще більше даних у яких може промайнути «російський слід».

У Християнсько-демократичному союзі Німеччини залишилися незадоволені наданою інформацією та пригрозили подати до суду: «Земельний уряд користується нашими поступками і вкотре ігнорує права опозиції. Оскільки у нас, як і раніше, складається враження, що йдеться про приховування зв'язків з Росією, ми залишаємо за собою право подати скаргу до найвищого земельного суду в Бюккебурзі (місто у Нижній Саксонії – «Главком»).

Цікаво, що тільки тиждень тому зявилась інформація про те, що Нижня Саксонія опинилася на межі банкрутства і не в останню чергу завдяки роботі Вайля.

Прем'єр-міністр землі Нижня Саксонія Штефан Вайль скликав свій уряд, бізнес-асоціації, профспілки та муніципальних постачальників енергії, щоб сформулювати та направити заклик про допомогу федеральному уряду в Берліні. У Ганновері місцеві побоюються, що високі ціни на енергоносії призведуть до масового скорочення робочих місць та банкрутства компаній.

Зазначається, що влада землі вперше заговорила про деіндустріалізацію. Донедавна говорити про неї вважалося майже непристойним, оскільки про неї говорили праві популісти. А тепер «подальшої деіндустріалізації регіону» очікують і попереджають про неї самі промисловці. 

Нагадаємо, нові зенітні ракетні комплекси для самохідних установок Gepard, які відіграють ключову роль у знищенні російських дронів, незабаром будуть передані передовим частинам Збройних Сил України.

Згідно з повідомленням видання, компанія Rheinmetall вирішила проблему гострої нестачі боєприпасів шляхом встановлення нової виробничої лінії на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) всього за кілька місяців, що є великим досягненням, оскільки зазвичай такі процеси займають роки.

Загалом оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35-мм для Gepard. Але цього року буде направлено лише 40 тисяч штук. ︎

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Теги: міністр бізнес партії документи військові опозиція місто влада

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