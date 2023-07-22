Заступник міністра оборони натякнув, як буде знищено російський флот

Спроможності ЗСУ не обмежуються тільки системами типу «Нептун»

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов прокоментував заяву оборонного відомства, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

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За словами заступника міністра, в України є на це спроможності. «Порівняно з тим як починалася війна – такі спроможності є. І вони будуть ще більші. І ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще в минулому році говорив: «Загнати весь цей чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму», – сказав Гаврилов.

Заступник міністра оборони зазначив, що спроможності ЗСУ не обмежуються тільки системами типу «Нептун». Є ще інші системи.

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«Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі. Чим довше війна буде затягуватися, тим менше шансів для російського чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі. Суто через технологічні рішення, які у нас будуть закривати цю тему. Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається – хай чекають», – сказав Гаврилов.

Раніше повідомлялося, що Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». РФ заявила, що буде атакувати будь-які судна, що прямують Чорним морем до портів України.

У відповідь Міністерство оборони України попередило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.