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Заступник міністра оборони натякнув, як буде знищено російський флот

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Заступник міністра оборони натякнув, як буде знищено російський флот
Чим довше триватиме війна, тим менше шансів для російського чорноморського флоту вижити
колаж: liga.net

Спроможності ЗСУ не обмежуються тільки системами типу «Нептун»

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов прокоментував заяву оборонного відомства, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

За словами заступника міністра, в України є на це спроможності. «Порівняно з тим як починалася війна – такі спроможності є. І вони будуть ще більші. І ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще в минулому році говорив: «Загнати весь цей чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму», – сказав Гаврилов.

Заступник міністра оборони зазначив, що спроможності ЗСУ не обмежуються тільки системами типу «Нептун». Є ще інші системи.

«Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі. Чим довше війна буде затягуватися, тим менше шансів для російського чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі. Суто через технологічні рішення, які у нас будуть закривати цю тему. Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається – хай чекають», – сказав Гаврилов.

Раніше повідомлялося, що Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». РФ заявила, що буде атакувати будь-які судна, що прямують Чорним морем до портів України.

У відповідь Міністерство оборони України попередило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Теги: Чорне море росія корабель ЗСУ Міноборони Україна

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