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Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитися перші F-16
Передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з дуже складними технічними моментами
фото з відкритих джерел

Міністр зауважив, що необхідно готувати інженерів, техніків та відповідну інфраструктуру

Перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Міністр зазначив, що передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з дуже складними технічними моментами.

Кулеба повідомив, що тренування мають початися приблизно у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих літаків.

«Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку», - сказав він.

При цьому міністр зауважив, що необхідно готувати інженерів, техніків та відповідну інфраструктуру. За його словами, існує багато нюансів, тому графік може зсуватися.

«Але зараз і міністр оборони тут (на саміті НАТО у Вільнюсу – «Главком») працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес», - додав він.

Нагадаємо, Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Як повідомлялося, обговорюючи підсумки першого дня саміту НАТО, Єнс Столтенберг заявив, що коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.

Теги: коаліція міністр навчання Україна Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба літак винищувач

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