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Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у Мін’юст – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками у Мін’юст – ЗМІ
Обшуки відбуваються в рамках справи щодо зловживань під час закупівлі послуг з обладнання кібербезпеки
фото з відкритих джерел

Міністр юстиції Денис Малюська розглядає питання щодо відсторонення чи звільнення держсекретаря

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до Міністерства юстиції, повідомили джерела Zn.ua у відомстві. Обшуки відбуваються в рамках справи щодо зловживань під час закупівлі послуг з обладнання кібербезпеки.

Очолювала тендерний комітет державний секретар Мін’юсту Олена Богачова. З нею керівник фірми-переможця мав близьке знайомство.

Наразі міністр юстиції Денис Малюська розглядає питання щодо відсторонення чи звільнення держсекретаря.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань провело низку обшуків у керівниці одного з обласних підрозділів Державної податкової служби, що межує зі столичним регіоном. Під час слідства правоохоронці встановили, що матір податківиці у 2021 році придбала квартиру та два паркомісця в одному з елітних житлових комплексів Києва. Ринкова сукупна вартість майна становить 12 млн гривень. Ця сума суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері. Також жінка через знайому продала свою квартиру та дві земельних ділянки у Криму, але ці гроші також не могли покрити покупку такої нерухомості в Києві.

До слова, напередодні ДБР викрило підпільну криптоферму, яку організували посадовці «Лісів України».

Нагадаємо, що управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Раніше повідомлялося, що Дніпровська РДА столиці закупила в укриття конструкторів майже на мільйон гривень.

Крім того, у Києві хочуть реконструювати їдальню за майже 90 млн грн (фото).

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Теги: міністр гроші жінка Денис Малюська звільнення

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