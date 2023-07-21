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Біженці з України не допомагають? Європа потерпає від браку робочих рук

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біженці з України не допомагають? Європа потерпає від браку робочих рук
Європа має багато вакансій, проте не поспішає залучати українців
фото: ілюстративне

Багато українців застрягли у Європі на роботах з нижчим рівнем кваліфікації та освіти і без довгострокових перспектив кар'єри

У Європейському Союзі гостра нестача робочої сили тривалий час гальмувала економічне зростання та сприяла інфляції. Європейці розраховували завдяки потоку біженців, який виник після вторгнення Росії до України, бодай частково вирішити проблему із робочою силою, але цього не сталось через низку причин. Про це пише видання Reuters. 

Передусім йдеться про неможливість довгострокового працевлаштування, що пов’язано з перешкодами для біженців у Європі, зокрема з відсутністю місць у дитячих закладах і небажанням ЄС визнавати неєвропейські академічні та професійні кваліфікації українців. Новоприбулі, а це переважно жінки – розчаровані. Багато з них застрягли на роботах із нижчим рівнем кваліфікації та освіти і без довгострокових перспектив кар'єри, яких вони прагнуть.

У коментарі Reuters, українська біженка Світлана Чугіль розповіла, що надіслала запит на отримання умовної ліцензії на роботу в Польщі лікарем-ортопедом і фізіотерапевтом. Але для підтвердження її заяви був потрібен важливий документ, який жінка залишила на окупованих територіях України.

«Мене не можна було найняти лікарем чи фізіотерапевтом без визнання мого диплому», –   сказала вона. Після інтернатури вона влаштувалася на дві немедичні роботи, але графік було важко поєднувати із доглядом за дітьми.

За оцінками дослідницького центру Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), успішна інтеграція  біженців з України могла б зменшити проблему із робочою силою в Європі щонайменше на піввідсоткового пункту.

«Я не думаю, що можливість ще була втрачена. Те, що цим країнам потрібно зробити зараз, – це другий рівень інтеграції ринку праці», – сказала аналітик міграційної політики OECD у Парижі Аве Лорен, і наголосила на необхідності навчання, підвищення кваліфікації та визнання кваліфікації.

Тим часом, у Німеччині, країні з найбільшою економікою Європи, яка приймає найбільше біженців з України, кількість відкритих вакансій зросла до найвищого рівня з моменту закінчення Другої світової війни. 

Наразі менше одного з п’яти біженців знайшли роботу, оскільки Берлін зосереджується на мовних курсах, які повинні допомогти біженцям знайти довгострокову роботу відповідно до їхніх навичок.

Експерт з ринку праці Німецького інституту дослідження зайнятості Енцо Вебер заявив, що потрібно запровадити правила, які дозволять біженцям з України залишитися в довгостроковій перспективі. «Це усуне значну перешкоду не лише для біженців, а й для роботодавців», – зазначив він.

13 липня були опубліковані результати опитування, згідно з якими із понад мільйона українських біженців, які прибули до Німеччини, рятуючись від війни Росії проти України, 44% хотіли б залишитися в країні.

Нагадаємо, німецькі економісти максимально занепокоєні через те, що у країні насувається хвиля банкрутств.  На даний момент 26% компаній середнього розміру розглядають можливість відмовитися від власного бізнесу.

Кожна п'ята компанія середнього розміру (22%) розглядає можливість переїзду за кордон. Таку статистику вдалося отримати під час опитування, проведеного Федеральною асоціацією малого та середнього бізнесу (BVWM).

За різними даними, у середньому від 70 до 90 % німців працюють у компаніях середнього розміру. Таке становище – це більше, ніж просто попереджувальний сигнал. Майже кожна друга опитана компанія серйозно страждає від нестачі кадрів. Особливо це стосується молодих компаній, які працюють на ринку не менше десяти років.

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Теги: Німеччина Європа навчання Берлін робота кордон біженці правила

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